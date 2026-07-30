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30 июля 2026 в 12:00

Сажаете в августе — и следующим летом она зацветет дважды: лиана с нежно-розовыми колокольчиками

Фото: D-NEWS.ru
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Клематис альпийский «пинк фламинго» — это декоративная листопадная лиана с нежными розовыми цветками, которая идеально подходит для вертикального озеленения. Растение отличается ранним и продолжительным цветением: оно цветет в апреле — мае, а затем повторно в августе.

Идеально смотрится на опорах, арках и перголах, создавая романтичное оформление сада. Высота взрослого растения достигает 2–3 метров. Клематис «пинк фламинго» относится к группе клематисов, цветущих на побегах прошлого года, что требует особого подхода к обрезке — удаляют только слабые и поврежденные побеги после цветения.

Для посадки выбирайте защищенные от сильных ветров места, корневая система предпочитает легкую полутень, почвы необходимы хорошо дренированные и плодородные. Посадите этот изящный клематис в своем саду, и он станет его главным украшением.

Ранее был назван бордюрный цветок: посадите вдоль дорожек — он вырастет в кустики высотой всего 25 см.

Проверено редакцией
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Дарья Иванова
Д. Иванова
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