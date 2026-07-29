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29 июля 2026 в 23:00

Маленькие, как звездочки, но очень яркие и пушистые цветы: ухаживать проще простого

Фото: D-NEWS.ru
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Гвоздика травянка — сказочный многолетник. Его плотные стелющиеся подушки из узких сизо-зеленых листьев высотой 15–20 см с июня по сентябрь покрываются множеством мелких ярких цветков-звездочек всех оттенков розового, красного, белого и малинового, создавая эффект звездного ковра на фоне камней.

Каждый цветок диаметром всего 1–2 см, но благодаря их огромному количеству куст выглядит как пушистое облако, а тонкий пряный аромат гвоздики добавляет растению дополнительное очарование. Гвоздика травянка абсолютно неприхотлива: она растет на самых бедных почвах, засухоустойчива, не требует подкормок и зимует без укрытия в большинстве регионов России, а на одном месте может жить до 7 лет без пересадки. Она предпочитает солнечные места, но может расти и в легкой полутени.

Ранее был назван многолетник — новинка 2026 года с крупными белыми цветами.

Проверено редакцией
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