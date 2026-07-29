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29 июля 2026 в 19:30

Цветет так пышно, что за бутонами не видно листьев: сажаете — и получаете розовый или синий ковер

Фото: D-NEWS.ru
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Обриета дельтовидная — это вечнозеленое почвопокровное растение, которое способно превратить любой участок в цветущий ковер с апреля по июнь.

Ее низкие, стелющиеся побеги высотой всего 10–15 см образуют плотные, округлые подушки, которые в период цветения полностью покрываются тысячами мелких четырехлепестковых цветков лилового, синего, розового или красного цвета, создавая эффект сплошного цветочного облака, где зеленая листва практически не видна.

Это растение предпочитает солнечные места и хорошо дренированные известковые почвы, но при этом оно неприхотливо и не требует сложного ухода. Обриета засухоустойчива, зимостойка и легко размножается черенками или семенами.

Ранее был назван многолетник, который не лезет на грядки, растет кустом, цветет синим облаком без агрессии.

Проверено редакцией
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