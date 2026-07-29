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29 июля 2026 в 12:46

Днем он лиловый, вечером ярко-синий: цветок-сказка — переливается как море

Фото: D-NEWS.ru
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Флокс метельчатый «блу парадиз» — это уникальный сорт. Его крупные, плотные соцветия, состоящие из множества мелких цветков, меняют свою окраску в течение дня: при дневном освещении лепестки кажутся нежно-лиловыми или лавандово-голубыми, а с наступлением сумерек и в пасмурную погоду они приобретают насыщенный ярко-синий оттенок, создавая эффект светящегося моря в вечернем саду.

Этот сорт достигает высоты 80–100 см, обладает мощными прямостоячими стеблями, не требующими подвязки, и устойчив к мучнистой росе, что делает его идеальным выбором для любого цветника. Цветение продолжается с июля до сентября, наполняя сад сладким, тонким ароматом, который привлекает бабочек и пчел.

Флокс «блу парадиз» предпочитает солнечные места или легкую полутень, плодородные, влажные почвы, а уход за ним минимален: полив в засуху и удаление увядших соцветий.

Ранее был назван многолетник, который не расползается годами и цветет нежными метелками все лето.

Проверено редакцией
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