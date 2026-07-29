Посадите этот цветок — будет удивлять ежедневно: его цветки переходят от желтого к сливовому оттенку

Посадите этот цветок — будет удивлять ежедневно: его цветки переходят от желтого к сливовому оттенку

Петуния Ray Shadow — это уникальный гибрид, который станет настоящей жемчужиной вашего сада или балкона. Она формирует компактный шарообразный куст высотой 20–30 см, идеально подходящий для кашпо, горшков и клумб.

Главная особенность этого сорта — ее цветки-хамелеоны, которые переходят от нежно-желтого к темно-сливовому, создавая на одном растении завораживающую игру оттенков. Такая уникальная окраска делает ее настоящим эксклюзивом среди петуний, и она станет главным акцентом вашего балкона или террасы.

Как и все сорта серии Ray, эта петуния отличается обильным цветением с раннего лета до осени, неприхотливостью и сохранением сортовых признаков. Посадите этот шедевр селекции в своем саду, и он будет радовать вас необычной палитрой красок все лето.

Ранее был назван многолетник, который не лезет на грядки, растет кустом, цветет синим облаком без агрессии.