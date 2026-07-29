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29 июля 2026 в 22:00

Серебристый шар без стрижки: летом покрывается желтыми пушистыми соцветиями — чудо-цветок

Фото: D-NEWS.ru
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Сантолина — это вечнозеленый полукустарник, способный украсить любой участок благодаря своей изысканной серебристой листве и способности десятилетиями сохранять идеальную шаровидную форму без стрижки.

Ее многочисленные тонкие веточки, густо покрытые мелкими серебристо-серыми листочками, образуют плотные, аккуратные подушки высотой до 60 см, которые выглядят благородно и неброско, а их приятный пряный аромат наполняет сад средиземноморскими нотками. В период цветения, который приходится на июль — август, над серебристыми кустиками поднимаются многочисленные желтые соцветия-корзинки, собранные в небольшие шаровидные головки.

Сантолина предпочитает солнечные места и бедные, хорошо дренированные почвы, абсолютно не переносит застоя воды и избыток органики. Она засухоустойчива, зимостойка (выдерживает до −23 °C) и практически не болеет, а ее серебристая листва остается декоративной круглый год.

Ранее был назван многолетник — новинка 2026 года с крупными белыми цветами.

Проверено редакцией
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