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30 июля 2026 в 23:00

Сажаете — и забор утопает в белых цветах, а сад наполняется ароматом миндаля и меда: пышная лиана

Фото: D-NEWS.ru
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Клематис жгучий — это лиана, которая способна превратить любую опору в белоснежный ароматный водопад с июля до самых заморозков. С середины лета и до октября ее побеги, достигающие 3–5 метров в длину, покрываются тысячами мелких (до 3 см в диаметре) белых цветков, собранных в рыхлые щитковидные соцветия, которые издают сильный сладкий аромат с нотками меда, жасмина и горького миндаля.

В разгар цветения на одном растении одновременно распускается до 400–500 бутонов, создавая эффект белоснежной пены, которая струится по опоре. Цветение настолько обильное, что за цветами почти не видно листвы, а пушистые серебристые семенные головки, появляющиеся после цветения, сохраняют декоративность до зимы. Клематис жгучий засухоустойчив, нетребователен к почвам и практически не болеет.

Ранее был назван компактный кустарник для тени — цветет и не захватывает территорию.

Проверено редакцией
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