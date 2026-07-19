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19 июля 2026 в 04:30

Компактный кустик 25 см, который остается на месте и не захватывает территорию: цветет в тени

Фото: D-NEWS.ru
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Медуница — это многолетник, который идеально подходит для оформления тенистых уголков сада, ведь ее аккуратные кустики высотой всего 25 см не расползаются и не захватывают территорию, оставаясь компактными и декоративными на протяжении многих лет.

Весной, когда сад только просыпается, медуница одной из первых радует глаз своими необычными цветами, которые словно по волшебству меняют окраску: бутоны сначала розовые или сиреневые, а по мере распускания становятся голубыми или синими, создавая на одном кусте настоящую цветовую палитру, что выглядит очень живописно и необычно.

Чтобы медуница не давала самосева и не расползалась неконтролируемо, достаточно после цветения обрезать стебли, и растение останется аккуратным кустиком в отведенных для него границах. Медуница предпочитает рыхлые, плодородные и умеренно влажные почвы, но при этом неплохо переносит и нехватку влаги, а также зимостойка и не требует укрытия на зиму.

Ранее был назван цветок, который можно посадить в августе, и он зацветет в сентябре.

Проверено редакцией
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