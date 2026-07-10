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Посадите этот цветок в августе, и в сентябре он выстрелит крупными бутонами, когда вокруг все увяло

Фото: D-NEWS.ru
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Безвременник, который в народе называют осенним крокусом или колхикумом, — это уникальное растение, способное стать главным сюрпризом вашего осеннего сада. Его главная особенность — необычный жизненный цикл: в отличие от большинства цветов, безвременник распускается в сентябре-октябре яркими лиловыми, розовыми или белыми воронковидными бутонами.

Цветы появляются прямо из голой земли без всякой зелени. Каждая клубнелуковица дает 3–4 крупных цветка диаметром до 7–12 см, которые цветут около 2–3 недель и источают приятный аромат.

Для дачи безвременник — настоящая находка: он неприхотлив, растет и на солнце, и в полутени, не требует полива, зимует без укрытия и может жить на одном месте до 5–7 лет. Сажать его лучше всего в августе, заглубляя луковицы на 8–15 см. Однако помните: все части растения ядовиты, поэтому все работы с ним проводите в перчатках.

Ранее был названы цветы для тени на замену скучным папоротникам.

Проверено редакцией
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