Королева долгоцветов: белоснежные, розовые и лиловые «ромашки» с синим центром на прочных стеблях радуют глаз с июня до заморозков

Королева долгоцветов: белоснежные, розовые и лиловые «ромашки» с синим центром на прочных стеблях радуют глаз с июня до заморозков

Остеоспермум, который за выразительный центр прозвали голубоглазой ромашкой, — это многолетнее растение, способное украсить любой сад своей утонченной красотой и продолжительным цветением. Его яркие соцветия-корзинки, напоминающие ромашки, окрашены в разнообразные оттенки: от нежно-белого и розового до насыщенного лилового и фиолетового. Контрастный, темно-синий или фиолетовый центр делает каждый цветок выразительным, словно он смотрит на мир с удивлением.

Остеоспермум цветет с июня до самых заморозков, не теряя декоративности даже в пасмурную погоду, а в ясные дни его лепестки раскрываются особенно широко. Кусты достигают высоты 30–50 см, образуя плотные шарообразные куртины, которые прекрасно смотрятся в бордюрах, рокариях и контейнерах. Растение засухоустойчиво, предпочитает солнечные места и легкие, хорошо дренированные почвы. Уход минимален: достаточно удалять увядшие соцветия для стимуляции нового цветения. В условиях средней полосы остеоспермум чаще выращивают как однолетник, но при правильной зимовке в прохладном светлом помещении его можно сохранить как многолетник. Этот цветок — идеальный выбор для тех, кто ценит яркие долгоцветущие растения без сложного ухода.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.