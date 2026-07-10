Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 07:07

Убираю «мужские» кусты и вношу эту подкормку: простые правила для клубники — урожая будет море

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

После сбора урожая клубника закладывает цветочные почки на следующий сезон. Именно в это время становится хорошо видно, какие кусты действительно плодоносят, а какие только наращивают мощную листву и бесконечно выпускают усы. Многие садоводы называют такие растения «мужскими», хотя с ботанической точки зрения у современных сортов садовой земляники такого разделения нет. Речь идет о малопродуктивных кустах, которые занимают место и расходуют питание.

В первую очередь стоит оценить урожайность каждого растения. Если куст второй год подряд образует много крупных листьев и усов, но ягод на нем мало или они мелкие, его лучше удалить. Для размножения выбирают только первые розетки от самых урожайных кустов — именно они лучше сохраняют сортовые качества и потенциал плодоношения.

После удаления слабых растений освободившееся место полезно заправить перегноем и древесной золой, а затем хорошо пролить водой. Когда почва немного осядет, клубнику подкармливают калийным удобрением. Для этого 1 столовую ложку сульфата калия растворяют в 10 литрах воды и поливают по влажной почве примерно по 0,5 литра под каждый куст. Хорошей альтернативой станет зольный настой: 1 стакан древесной золы на 10 литров воды, настоять сутки и использовать по 0,5–1 литру под растение.

Не менее важно регулярно удалять лишние усы, аккуратно рыхлить почву и поддерживать слой мульчи из соломы или перепревших опилок толщиной 3–5 см. А вот с азотными подкормками после плодоношения лучше не переусердствовать: избыток азота стимулирует рост листьев в ущерб закладке цветочных почек. Калий и зола в этот период работают значительно эффективнее и помогают получить более обильный урожай в следующем сезоне.

Ранее мы делились рецептом пирога. Берем клубнику и шоколад — печем летний пирог, который исчезает быстрее торта.

Проверено редакцией
Читайте также
Они растут сами, я отдыхаю: малоуходные многолетники — красота без танцев с бубном
Общество
Они растут сами, я отдыхаю: малоуходные многолетники — красота без танцев с бубном
Сотни белых звездочек на одном ковре: этот цветок превратит землю в белоснежный узор с зелеными вкраплениями
Общество
Сотни белых звездочек на одном ковре: этот цветок превратит землю в белоснежный узор с зелеными вкраплениями
Беру клубнику и шоколад — пеку летний пирог, который исчезает быстрее торта
Общество
Беру клубнику и шоколад — пеку летний пирог, который исчезает быстрее торта
Заморозки уничтожили половину урожая фруктов в европейской стране
Европа
Заморозки уничтожили половину урожая фруктов в европейской стране
Голубика снова пойдет в рост: секрет ухода, о котором многие садоводы даже не догадываются
Общество
Голубика снова пойдет в рост: секрет ухода, о котором многие садоводы даже не догадываются
сад
садоводы
клубника
урожай
почва
удобрение
калий
сезон
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лихачев заявил об интенсивных ударах беспилотников по Запорожской АЭС
Удары возмездия ВС РФ по Украине 10 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Появились детали консультаций России и МАГАТЭ
Эксперт рассказал, кого Киев хотел подставить покушением на Ермолаева
Лихачев объяснил, почему Киев продолжает безрассудно атаковать ЗАЭС
Лихачев призвал МАГАТЭ дать публичную оценку ударам ВСУ по ЗАЭС
В Росатоме раскрыли число жертв обстрелов ЗАЭС и Энергодара
Россия провела консультации с МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Ратаковски написала книгу о своих беспорядочных половых связях
На Европейскую страну обрушились «гусеницы из ада»
Поиски Усольцевых в Кутурчинском Белогорье продлили
Голикова рассказала, как выросла продолжительность жизни за 100 лет
Раскрыты подробности о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калмыкии
Кинолог предостерег от спонтанных путешествий с собакой
В Роскачестве ответили, какие препараты можно провозить только в багаже
Новак назвал главные плюсы одного из видов топлива
В Зеленом театре на ВДНХ состоится концерт «История любви»
Эвакуация в Таганроге, налет на Ильский НПЗ: как ВСУ атакуют РФ 10 июля
Власти отметили рост спроса на газомоторные авто и оценили переход на газ
В Wildberries раскрыли влияние топливного кризиса на доставки
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.