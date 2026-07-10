Убираю «мужские» кусты и вношу эту подкормку: простые правила для клубники — урожая будет море

После сбора урожая клубника закладывает цветочные почки на следующий сезон. Именно в это время становится хорошо видно, какие кусты действительно плодоносят, а какие только наращивают мощную листву и бесконечно выпускают усы. Многие садоводы называют такие растения «мужскими», хотя с ботанической точки зрения у современных сортов садовой земляники такого разделения нет. Речь идет о малопродуктивных кустах, которые занимают место и расходуют питание.

В первую очередь стоит оценить урожайность каждого растения. Если куст второй год подряд образует много крупных листьев и усов, но ягод на нем мало или они мелкие, его лучше удалить. Для размножения выбирают только первые розетки от самых урожайных кустов — именно они лучше сохраняют сортовые качества и потенциал плодоношения.

После удаления слабых растений освободившееся место полезно заправить перегноем и древесной золой, а затем хорошо пролить водой. Когда почва немного осядет, клубнику подкармливают калийным удобрением. Для этого 1 столовую ложку сульфата калия растворяют в 10 литрах воды и поливают по влажной почве примерно по 0,5 литра под каждый куст. Хорошей альтернативой станет зольный настой: 1 стакан древесной золы на 10 литров воды, настоять сутки и использовать по 0,5–1 литру под растение.

Не менее важно регулярно удалять лишние усы, аккуратно рыхлить почву и поддерживать слой мульчи из соломы или перепревших опилок толщиной 3–5 см. А вот с азотными подкормками после плодоношения лучше не переусердствовать: избыток азота стимулирует рост листьев в ущерб закладке цветочных почек. Калий и зола в этот период работают значительно эффективнее и помогают получить более обильный урожай в следующем сезоне.

Ранее мы делились рецептом пирога. Берем клубнику и шоколад — печем летний пирог, который исчезает быстрее торта.