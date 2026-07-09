Беру клубнику и шоколад — пеку летний пирог, который исчезает быстрее торта

Когда начинается сезон клубники, этот пирог появляется у меня на столе одним из первых. Свежие ягоды во время выпечки становятся невероятно сочными, кусочки шоколада приятно тают в тесте, а легкая ванильная нотка делает аромат таким, что дождаться готовности почти невозможно.

Получается нежный домашний пирог, который одинаково хорош и к утреннему кофе, и к вечернему чаю.

Для приготовления вам понадобится: мука — 190 г, разрыхлитель — 1,5 ч. л., соль — 1/8 ч. л., сливочное масло — 45 г, греческий йогурт — 45 г, сахар — 200 г, яйцо — 1 шт., молоко — 120 мл, ванильный экстракт или ванильный сахар — 1 ч. л., шоколадная стружка или рубленый шоколад — 70 г + немного для посыпки, свежая клубника — 500 г.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму для выпечки застелите пергаментом и слегка смажьте сливочным маслом. В одной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. В другой взбейте мягкое сливочное масло с сахаром и греческим йогуртом до пышности, затем добавьте яйцо, молоко и ваниль, снова перемешайте.

Соедините сухие и жидкие ингредиенты, замесите однородное тесто и вмешайте шоколадную стружку. Переложите тесто в форму, сверху красиво разложите половинки клубники, слегка вдавливая их в поверхность. Выпекайте около 50–60 минут до румяной корочки и сухой шпажки. За 5–10 минут до готовности при желании посыпьте пирог дополнительной шоколадной стружкой, чтобы она слегка расплавилась.

Личный опыт

Автор Ольга Шмырева уже не раз пекла этот пирог — особенно нравится, как клубника во время выпечки пропитывает тесто своим соком, а шоколад остается небольшими нежными островками.