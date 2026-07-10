Туристов из России предупредили о погодных сюрпризах на турецких курортах Метеоролог Юртташ: во второй половине июля в Турцию придет аномальная жара

Аномальная жара может накрыть курортные зоны Турции во второй половине июля, заявил местный метеоролог Ихсан Юртташ. В беседе с РИА Новости он отметил, что в некоторых регионах страны на столбиках термометров можно будет увидеть показатели в 41 градус тепла.

После 17 июля курортные регионы Турции могут оказаться под влиянием аномально жаркой погоды, — сказал Юртташ.

По его словам, западная часть страны, а именно побережье Эгейского моря, окажется в эпицентре усиления зноя. Он отметил, что в регионе Измира столбики термометров доберутся до +38 градусов, а в центральной части страны, где расположена Анкара, ожидается порядка 33 градусов тепла. Также метеоролог добавил, что в Диярбакыре уже в ближайшее воскресенье, 12 июля, прогнозируется до 41 градуса тепла.

Ранее турэксперт Наталия Ансталь заявила, что российским туристам, планирующим отпуск в Турции, стоит присмотреться к Аланье, Кемеру и Измиру — именно эти города признаны самыми недорогими для отдыха. По ее словам, сократить бюджет поездки можно не только за счет выбора локации, но и благодаря перелетам с пересадками.