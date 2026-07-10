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10 июля 2026 в 13:47

В России предложили отменить штрафы за проживание не по месту прописки

В ЛДПР предложили отменить штрафы за проживание не по месту прописки

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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ЛДПР предложила отменить штрафы за проживание без регистрации по месту пребывания, сообщает ИС «Вести» со ссылкой на текст законопроекта. Как отмечают авторы инициативы, данная мера утратила свое значение в условиях высокой мобильности населения и развития цифровых сервисов учета граждан.

ЛДПР требует отменить штрафы за проживание без регистрации по месту пребывания — в условиях высокой мобильности населения подобная мера утратила свою актуальность, являясь пережитком советского прошлого, который совершенно не способствует ни раскрытию преступлений, ни обеспечению правопорядка, — сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее КПРФ внесла в Госдуму законопроект, предлагающий увеличить скидку на штрафы за нарушения правил дорожного движения до 60% при уплате в течение 15 дней с момента вынесения постановления и до 40% при оплате в 30-дневный срок. Авторы инициативы рассчитывают, что это повысит собираемость штрафов и восстановит финансовый стимул для водителей своевременно погашать задолженность.

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