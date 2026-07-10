В России предложили отменить штрафы за проживание не по месту прописки

В России предложили отменить штрафы за проживание не по месту прописки В ЛДПР предложили отменить штрафы за проживание не по месту прописки

ЛДПР предложила отменить штрафы за проживание без регистрации по месту пребывания, сообщает ИС «Вести» со ссылкой на текст законопроекта. Как отмечают авторы инициативы, данная мера утратила свое значение в условиях высокой мобильности населения и развития цифровых сервисов учета граждан.

ЛДПР требует отменить штрафы за проживание без регистрации по месту пребывания — в условиях высокой мобильности населения подобная мера утратила свою актуальность, являясь пережитком советского прошлого, который совершенно не способствует ни раскрытию преступлений, ни обеспечению правопорядка, — сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее КПРФ внесла в Госдуму законопроект, предлагающий увеличить скидку на штрафы за нарушения правил дорожного движения до 60% при уплате в течение 15 дней с момента вынесения постановления и до 40% при оплате в 30-дневный срок. Авторы инициативы рассчитывают, что это повысит собираемость штрафов и восстановит финансовый стимул для водителей своевременно погашать задолженность.