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17 июля 2026 в 15:12

Юрист дал совет, как просто зарегистрировать человека в квартире

Юрист Султанов посоветовал регистрировать человека в квартире через «Госуслуги»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Упростить регистрацию человека в квартире можно с помощью «Госуслуг», посоветовал член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов. В разговоре с RT он подчеркнул, что подать заявление должен сам человек. Собственник же дает свое согласие или отказывает в регистрации.

Если квартира принадлежит нескольким собственникам, для регистрации постороннего человека потребуется согласие всех совладельцев. Исключение — случаи, когда регистрируемый сам является собственником доли, а также регистрация ребенка до 14 лет по адресу одного из родителей: согласие владельца жилья для этого не требуется, — пояснил юрист.

Султанов добавил, что при постоянной регистрации следует получить отметку в паспорте. Тем временем свидетельство о временной регистрации может быть выдано в электронной форме.

Важно также понимать, что регистрация не дает человеку право собственности или долю в квартире. Но и относиться к ней как к простой формальности не стоит: если зарегистрированный гражданин впоследствии откажется добровольно сниматься с регистрационного учета, в отдельных случаях собственнику придется решать вопрос через суд, — заключил Султанов.

Ранее адвокат по жилищным и земельным делам Светлана Жмурко предупредила, что за оставленный в подъезде велосипед грозит штраф от 5 тыс. до 15 тыc. рублей. Аналогично и с самокатами, колясками, коробками, стройматериалами и старой мебелью.

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