Финансист ответил, кто может получить выплаты на школьную форму Финансист Балынин: многодетные семьи могут получить выплаты на школьную форму

Многодетные семьи могут получить выплаты на школьную форму, рассказал RT доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Он отметил, что размеры и нюансы назначения средств различаются в зависимости от региона.

В случае, когда семья уже получает меры социальной поддержки и, соответственно, все необходимые данные есть в органах социальной защиты на 1 июня текущего года, электронный сертификат поступает в автоматическом режиме в приложение «Морошка», — сказал Балынин.

Финансист подчеркнул, что заявление можно подать самостоятельно, если выплата не была назначена в проактивном режиме. По его словам, в регионах также есть практика выдачи школьных наборов для первоклассника.

Ранее лидер портфеля брендов Антонина Синьковская рассказала, что школьную форму следует приобретать до начала августовского ажиотажа. По ее словам, перед стартом учебного года также следует уделять время домашнему заданию и чтению.