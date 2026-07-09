Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 06:30

Родителям рассказали, как подготовить ребенка к школе без спешки

Эксперт Синьковская: школьную форму нужно покупать до августовского ажиотажа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Школьную форму следует приобретать до начала августовского ажиотажа, заявила NEWS.ru лидер портфеля брендов «Арнест ЮниРусь» Антонина Синьковская. По ее словам, перед стартом учебного года также следует уделять время домашнему заданию и чтению.

Подготовка к школе не должна превращаться во вторую смену занятий. Детям нужен запас сил, иначе сентябрь начнется с усталости. Полезно организовать короткие включения решения домашнего задания на лето: 20 минут чтения, несколько задач, прогулка. Так школьник не приходит в класс «чистым листом», но и не сталкивается с ощущением, что каникулы у него отобрали. Купить форму следует до ажиотажа. К августу ассортимент сужается, а ходовые размеры быстро разбирают. Летом стоит проверить прошлогодние вещи и купить базу раньше сезона. Детали под требования школы можно докупить позже, — посоветовала Синьковская.

Она подчеркнула, что главная ошибка — не менять режим сна, использования гаджетов и подъема до последних дней перед школой. По словам эксперта, за пару недель до начала учебного года можно постепенно сдвигать время пробуждения на 10–15 минут, возвращая вечерний порядок: душ, пижама, сбор вещей и время без телефона. Специалист пояснила, что это помогает ребенку оставаться отдохнувшим, но организм уже привыкает к школьному ритму.

До сентября лучше заранее и без паники подключиться к родительскому чату, использовав его как рабочий инструмент. Уточните дату линейки, требования к форме, график кружков, вопросы по медсправкам и питанию, продленке и секциям. Все лучше сразу внести в семейный календарь. При этом вместо хаотичного набора удобнее собрать комплекты под сценарии: для уроков, для дома и для секций. В пенале достаточно нескольких ручек, карандаша, ластика, точилки и линейки. Лишнее отвлекает и теряется. Младшим школьникам полезно подписать тетради, а старшим — позволить самим выбрать и организовать систему хранения, — заключила Синьковская.

Ранее Министерство просвещения РФ объявило о поэтапном введении предмета «Духовно-нравственная культура России» в школьную программу. Этот курс стартует во втором полугодии 2026/27 учебного года в пятом классе и будет занимать 17 часов.

Общество
советы
дети
школы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бойцы ВСУ пытались убить мирного жителя на скутере
Найдено тело второй пропавшей в Туве девочки
Цой раскрыла диагноз после слухов о лечении в онкоцентре
Трамп заявил о «множестве способов» победить Иран
В НАТО раскрыли, какое оружие исчезнет в Европе из-за США
Мужчина выстрелил в бывшую жену, чтобы скрыть измену
Стало известно о жертвах и пострадавших в Иране при ударах США
В Дагестане снова ввели ЧС из-за подтопления
«Они же на фронте»: Журавлеву дали совет после резонансного интервью
В Белгородской области скончался пострадавший от удара дрона 1 июля
Иран атаковал американские военные объекты в Персидском заливе
Shaman ответил на слухи о падении со сцены в Перми
Врачи спасли ребенка с магнитами внутри
Найдено тело одной из пропавших в Туве девочек
Удары США по Ирану парализовали движение в Ормузском проливе
«Устали от нападок»: стало известно, почему НАТО разваливается на глазах
В НАТО заявили, что Европа готова к выводу войск США
Пострадавшей под Белгородом потребовалась помощь столичных медиков
Европарламент потребовал проверить главу ФИФА из-за просьбы Трампа
В Дагестане вода прорвала дамбу
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.