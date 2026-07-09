Родителям рассказали, как подготовить ребенка к школе без спешки

Школьную форму следует приобретать до начала августовского ажиотажа, заявила NEWS.ru лидер портфеля брендов «Арнест ЮниРусь» Антонина Синьковская. По ее словам, перед стартом учебного года также следует уделять время домашнему заданию и чтению.

Подготовка к школе не должна превращаться во вторую смену занятий. Детям нужен запас сил, иначе сентябрь начнется с усталости. Полезно организовать короткие включения решения домашнего задания на лето: 20 минут чтения, несколько задач, прогулка. Так школьник не приходит в класс «чистым листом», но и не сталкивается с ощущением, что каникулы у него отобрали. Купить форму следует до ажиотажа. К августу ассортимент сужается, а ходовые размеры быстро разбирают. Летом стоит проверить прошлогодние вещи и купить базу раньше сезона. Детали под требования школы можно докупить позже, — посоветовала Синьковская.

Она подчеркнула, что главная ошибка — не менять режим сна, использования гаджетов и подъема до последних дней перед школой. По словам эксперта, за пару недель до начала учебного года можно постепенно сдвигать время пробуждения на 10–15 минут, возвращая вечерний порядок: душ, пижама, сбор вещей и время без телефона. Специалист пояснила, что это помогает ребенку оставаться отдохнувшим, но организм уже привыкает к школьному ритму.

До сентября лучше заранее и без паники подключиться к родительскому чату, использовав его как рабочий инструмент. Уточните дату линейки, требования к форме, график кружков, вопросы по медсправкам и питанию, продленке и секциям. Все лучше сразу внести в семейный календарь. При этом вместо хаотичного набора удобнее собрать комплекты под сценарии: для уроков, для дома и для секций. В пенале достаточно нескольких ручек, карандаша, ластика, точилки и линейки. Лишнее отвлекает и теряется. Младшим школьникам полезно подписать тетради, а старшим — позволить самим выбрать и организовать систему хранения, — заключила Синьковская.

Ранее Министерство просвещения РФ объявило о поэтапном введении предмета «Духовно-нравственная культура России» в школьную программу. Этот курс стартует во втором полугодии 2026/27 учебного года в пятом классе и будет занимать 17 часов.