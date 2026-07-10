Полиция закрыла интернет-магазин синтетических наркотиков

В Красногвардейском районе сотрудники полиции успешно ликвидировали подпольный интернет-магазин по продаже синтетических наркотиков, сообщил Telegram-канал «78 Новости». В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в организации незаконного бизнеса.

Задержание произошло возле дома № 25 на улице Передовиков, где фигурант находился в своем автомобиле. При досмотре транспортного средства полицейские обнаружили пакет с запрещенными веществами и 250 уже сформированных закладок. Общий вес всей изъятой партии превысил 1270 граммов, а экспертиза подтвердила, что в пакетах был мефедрон.

Позже обыски переместились в квартиру задержанного, расположенную на улице Маршала Блюхера. Там стражи порядка нашли электронные весы, упаковочные материалы и еще несколько емкостей с наркотиками. Сейчас полиция устанавливает его возможных сообщников и проверяет причастность мужчины к аналогичным преступлениям.

Ранее в Гатчинском районе Ленинградской области полиция обнаружила и изъяла более 17 кг наркотических веществ у мужчины, которого подозревают в создании подпольной лаборатории для их производства. Запрещенные вещества он сбывал через через закладки.

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