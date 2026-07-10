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10 июля 2026 в 13:38

Пенсионер изрезал сестру ножом из-за лотерейных билетов

Пенсионер нанес сестре 20 ножевых ранений в Волгограде

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Пенсионер в Волгограде напал на сестру, решив, что она взяла его лотерейные билеты, и успел нанести ей не менее 20 ударов ножом, сообщила пресс-служба СУ СК по региону в МАКСе. Возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что женщина во время конфликта успела выбежать в подъезд, ей оказали помощь соседи. В настоящее время пострадавшая находится в больнице. Мужчину обвиняют в покушении на убийство.

Возбуждено уголовное дело в отношении 77-летнего местного жителя, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в Мамоново Калининградской области местный житель предстанет перед судом за нападение с ножом на восьмилетнего мальчика и его родственницу. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на убийство несовершеннолетнего.

Ранее в управлении Следственного комитета России сообщали, что женщина ударила своего ребенка ножом в шею в пункте выдачи заказов в Санкт-Петербурге. Возбуждено уголовное дело. Пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

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