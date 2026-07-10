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10 июля 2026 в 14:16

Экс-директор ФК «Торпедо» может сесть в колонию на 2,5 года

Гособвинение запросило 2,5 года колонии для экс-директора «Торпедо» Скородумова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Государственное обвинение просит суд назначить 2,5 года колонии бывшему генеральному директору московского футбольного клуба «Торпедо» Валерию Скородумову, сообщает РИА Новости. По версии следствия, фигурант был причастен к организации передачи денег судьям в обмен на обеспечение нужного результата матчей.

Прошу признать Скородумова виновным и окончательно назначить ему наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, с запретом заниматься профессиональной деятельностью в течение трех лет, — огласила прокурор.

Ранее сообщалось, что руководители «Торпедо» платили футбольным арбитрам от 1 млн до 3 млн рублей за обеспечение результатов матчей Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в свою пользу. Боссы команды обвиняются по 20 эпизодам, связанным с подкупом судей.

Скородумов обвиняется в оказании противоправного влияния на результаты матчей Первой лиги (ч. 2 ст. 184 УК РФ). По версии следствия, он подкупил 13 судей ФНЛ, обеспечив победу черно-белых в 17 матчах сезона-2024/25. Он признал свою причастность к подкупу арбитров и помогает следствию.

Общество
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