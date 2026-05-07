Стали известны детали дела против экс-гендира «Торпедо» о подкупе арбитров МВД: дело экс-директора «Торпедо» Скородумова о подкупе 13 судей передано в суд

Бывший генеральный директор московского «Торпедо» Валерий Скородумов обвиняется в оказании противоправного влияния на результаты матчей Первой лиги (ч. 2 ст. 184 УК РФ), сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. По версии следствия, он подкупил 13 судей ФНЛ, обеспечив победу черно-белых в 17 матчах сезона-2024/25. Расследование дела завершено, материалы переданы в Симоновский районный суд Москвы.

Уголовное дело <...> с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Симоновский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, — сообщила Волк.

Следователи департамента МВД России расследовали уголовное дело при участии сотрудников ГУЭБиПК и ФСБ. Правоохранители установили, что Скородумов действовал в составе организованной группы совместно с владельцем клуба и еще одним сотрудником, чтобы гарантировать выход «Торпедо» в РПЛ.

Деньги получили 13 арбитров. Вознаграждение за победу составляло от 500 тыс. до 3 млн рублей — сумма варьировалась в зависимости от важности матча. В ряде случаев судье доплачивали от 250 тыс. до 500 тыс. рублей за пенальти в ворота соперника или удаление его игрока. Незаконные действия совершались путем сговора с последующей передачей денег, уверены следователи.

Скородумова и экс-совладельца «Торпедо» Леонида Соболева задержали в июне 2025 года. В октябре Соболева отпустили из СИЗО. После ареста руководителей клуб исключили из РПЛ, куда он вышел по итогам прошлого сезона. Сейчас команда играет в Первой лиге.

Ранее суд приговорил главу букмекерской конторы «Мелбет» Николая Ляпустина к восьми годам колонии по делу о хищении почти 700 млн рублей. Осужденного взяли под стражу прямо в зале суда.