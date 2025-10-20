Сборная Марокко выиграла молодежный чемпионат мира Сборная Марокко обыграла Аргентину и стала чемпионом мира по футболу

Сборная Марокко впервые в своей истории стала чемпионом мира по футболу среди молодежных команд (U-20), сообщает РИА Новости Спорт. В финальном матче мундиаля в Чили марокканские спортсмены уверенно обыграли сборную Аргентины со счетом 2:0, несмотря на то, что аргентинцы являются шестикратными чемпионами в этой возрастной категории.

Исход встречи во многом решил эпизод в начале игры. После того как аргентинский вратарь Сантино Барби сбил игрока Марокко перед штрафной, арбитр назначил штрафной удар и дал голкиперу лишь желтую карточку. Однако марокканец Яссир Забири идеально реализовал этот стандарт, открыв счет. Перед самым перерывом Забири вновь отличился, удвоив преимущество своей команды. Счет 2:0 сохранился до конца встречи, принеся Марокко первый в истории титул чемпиона.

Эта победа стала частью успешной серии для марокканского футбола: на последнем взрослом чемпионате мира команда дошла до полуфинала (4-е место). На Олимпийских играх завоевала бронзу, а сборные U-23 и U-20 в этом году также выиграли Кубок африканских наций в своих категориях.

