Стало известно о резком сокращении американской помощи Украине «Зеркало недели»: США в 2025 году уменьшили помощь Украине в 77 раз

США сократили военную помощь Украине в 77 раз за первые 10 месяцев 2025 года, сообщила экономист Татьяна Богдан. По ее словам, которые передает издание «Зеркало недели», поступления упали с €38,7 млрд (3,5 трлн рублей) до €500 тыс. (46 млн рублей), и даже рост помощи от Европы не смог полностью компенсировать это сокращение.

В материале говорится, что в последующие годы — 2026-й и 2027-й — Пентагон планирует выделять на военную помощь Украине всего по $400 тыс. (31,7 млн рублей) ежегодно. Резкое снижение финансирования уже привело к падению обороноспособности Киева, человеческим потерям и утрате территорий, отметила эксперт.

Ранее сообщалось, что военная помощь Украине привела к существенной нехватке снаряжения в армии Норвегии, из-за чего страна вынуждена останавливать учения. В войсках не хватает термобелья, зимней обуви, защитных шлемов и других базовых вещей, что мешает поддерживать необходимый уровень боеготовности.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в беседе с NEWS.ru, что Италия и Испания могут отказаться от помощи Украине. По его словам, это станет продолжением тенденции, которую уже задали некоторые государства Центральной Европы.