23 декабря 2025 в 10:04

В армии Норвегии пожаловались на последствия помощи Украине

Forsvarets forum: помощь Украине стала подрывать боеготовность Норвегии

Солдат армии Норвегии Солдат армии Норвегии Фото: Shutterstock/FOTODOM
Военная помощь Украине привела к существенной нехватке снаряжения в армии Норвегии, из-за чего страна вынуждена останавливать учения, сообщает журнал Forsvarets forum со ссылкой на внутренние отчеты командования. По информации издания, в войсках не хватает термобелья, зимней обуви, защитных шлемов и других базовых вещей, что мешает поддерживать необходимый уровень боеготовности.

Мы оказываем значительную поддержку Украине, но это затрудняет наши собственные возможности по поддержанию высокого уровня готовности. Мы должны быть готовы к завтрашнему дню, но у нас есть опасения, — заявил начальник отдела охраны труда ВМС Норвегии Роберт Хансен.

Согласно документам, в разных подразделениях, включая элитную бригаду «Север», солдатам пришлось прервать занятия из-за отсутствия теплой одежды. Командир бригады Терье Бруэйгор подтвердил, что учения остановили, потому что военным не во что было переодеться.

Начальник отдела охраны труда сухопутных сил Торгрим Фосхеуг также отметил, что из-за нехватки базового зимнего снаряжения подразделения вынуждены снижать активность и не выполняют планы по боевой подготовке.

Ранее сообщалось, что опрос выявил растущую тенденцию в Германии и Франции к пересмотру объемов финансовой поддержки Украины. Значительная часть населения обеих стран склоняется к сокращению помощи.

