Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 14:03

Стало известно, сколько немцев и французов хотят снизить поддержку Киева

Politico: 45% немцев и 37% французов хотят снизить финансовую поддержку Киева

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Опрос выявил растущую тенденцию в Германии и Франции к пересмотру объемов финансовой поддержки Украины, пишет Politico. Значительная часть населения обеих стран склоняется к сокращению помощи. В Германии почти половина опрошенных (46%) высказалась за уменьшение финансовой помощи Киеву, а во Франции этот показатель составляет 37%.

При этом, лишь 21% немцев и 35% французов считают целесообразным увеличение поддержки. Около четверти респондентов в обеих странах (28% в Германии и 26% во Франции) полагают, что текущий уровень финансирования следует сохранить.

Опрошенные объясняют свою позицию рядом факторов. Многие указывают на существенную нагрузку, которую поддержка Украины оказывает на национальные экономики. По мнению около трети респондентов в обеих странах, приоритетом должно стать решение внутренних проблем. Кроме того, часть граждан обеих стран не видят прямой связи между своими государствами и конфликтом, а также выражают опасения относительно потенциальных угроз безопасности, связанных с оказанием помощи Украине.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что у Европы отсутствуют альтернативы поддержки Киева в послевоенном восстановлении, кроме использования замороженных активов РФ. Политик подчеркнул, что не хочет об этом думать.

Украина
Германия
Франция
поддержка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД: Россия будет рада помочь переговорам Армении и Азербайджана
«Грустный стоял»: раскрыто, с кем общался устроивший бойню школьник
На предстоящую прямую линию с Путиным поступило свыше 1,5 млн обращений
NEWS.ru победил в номинации «Онлайн СМИ» премии «Марка № 1 в России»
РФ готова к консультациям по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе
«Могла налететь на нож»: продавец рассказала о встрече с подозреваемым
Шоу на СТС, любовь с Товстиком, клуб на Рублевке: как живет Полина Диброва
В Долине Смерти появилось исчезнувшее 100 тыс. лет назад озеро
«Будет еще хуже»: Финляндии ответили на обвинения РФ в экономических бедах
Магнитные бури сегодня, 16 декабря: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Цифровой детокс: как навести порядок в телефоне и соцсетях за один день
В Госдуме нашли способ уберечь детей от психических расстройств
Теракт на Кубани, налет на Брянск, 100 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 16 декабря
Киркоров впервые высказался об объявлении его в розыск на Украине
«Пустые глаза»: знакомый раскрыл, каким был нападавший в школе Одинцово
Госдума приняла поправку, наделяющую ФСБ новыми полномочиями
Власти Финляндии свалили вину за крах собственной экономики на Россию
Стало известно, сколько немцев и французов хотят снизить поддержку Киева
В Минобороны рассказали о жертвах ВСУ среди мирных жителей
В Петербурге обнаружили тела двух погибших новорожденных
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря
Россия

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.