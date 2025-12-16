Стало известно, сколько немцев и французов хотят снизить поддержку Киева

Опрос выявил растущую тенденцию в Германии и Франции к пересмотру объемов финансовой поддержки Украины, пишет Politico. Значительная часть населения обеих стран склоняется к сокращению помощи. В Германии почти половина опрошенных (46%) высказалась за уменьшение финансовой помощи Киеву, а во Франции этот показатель составляет 37%.

При этом, лишь 21% немцев и 35% французов считают целесообразным увеличение поддержки. Около четверти респондентов в обеих странах (28% в Германии и 26% во Франции) полагают, что текущий уровень финансирования следует сохранить.

Опрошенные объясняют свою позицию рядом факторов. Многие указывают на существенную нагрузку, которую поддержка Украины оказывает на национальные экономики. По мнению около трети респондентов в обеих странах, приоритетом должно стать решение внутренних проблем. Кроме того, часть граждан обеих стран не видят прямой связи между своими государствами и конфликтом, а также выражают опасения относительно потенциальных угроз безопасности, связанных с оказанием помощи Украине.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что у Европы отсутствуют альтернативы поддержки Киева в послевоенном восстановлении, кроме использования замороженных активов РФ. Политик подчеркнул, что не хочет об этом думать.