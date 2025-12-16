В Финляндии высказались об альтернативе использованию российских активов Премьер Финляндии Орпо заявил об отсутствии альтернатив использованию активов РФ

У Европы отсутствуют альтернативы помощи Украине в послевоенном восстановлении, кроме использования замороженных российских активов, заявил интервью британскому изданию The Financial Times премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Политик признался, что не хочет думать об этом.

Я не хочу об этом думать. Потому что у нас нет других вариантов, — сказал Орпо.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что планы Евросоюза по использованию замороженных российских активов представляют угрозу для глобальной финансовой системы. По его мнению, эти действия являются прямым посягательством на международную систему резервов, созданную Соединенными Штатами.

До этого сообщалось, что Центральный банк России подал иск к международному клиринговому центру Euroclear на сумму свыше 18,1 трлн рублей. Отмечается, что Арбитражный суд Москвы принял исковое заявление к рассмотрению 12 декабря текущего года.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что распоряжение суверенными активами РФ без ее согласия является противоправным действием. Как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства, по ее мнению, это представляет собой грубое попрание основ международного права.