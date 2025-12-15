Новый год-2026
Глава РФПИ обвинил европейцев в посягательстве на систему резервов США

Дмитриев: планы ЕС на активы России угрожают международной системе резервов США

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Планы Евросоюза по использованию замороженных российских активов представляют угрозу для глобальной финансовой системы, заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети Х. По его мнению, эти действия являются прямым посягательством на международную систему резервов, созданную Соединенными Штатами.

Попытки клептократов ЕС незаконно использовать российские резервы — это жестокое посягательство на права собственности и систему международных резервов, созданную США, — написал Дмитриев.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций заявил, что Россия сможет оспорить заморозку своих активов, а Европе придется заплатить по счетам Украины. По его словам, охваченные паникой бюрократы Европейского союза «продолжают совершать ошибки».

До этого сообщалось, что Центральный банк России подал иск к международному клиринговому центру Euroclear на сумму свыше 18,1 трлн рублей. Отмечается, что Арбитражный суд Москвы принял исковое заявление к рассмотрению 12 декабря текущего года.

