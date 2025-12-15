ЦБ подал в суд на Euroclear из-за замороженных активов Банк России потребовал у Euroclear более 18 трлн рублей

Центральный банк России подал иск к международному клиринговому центру Euroclear на сумму свыше 18,1 трлн рублей, сообщила пресс-служба Арбитражного суда Москвы в комментарии ТАСС. Исковое заявление было принято к рассмотрению судебным органом 12 декабря 2025 года.

12 декабря 2025 года в Арбитражный суд города Москвы поступило исковое заявление от Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V. (Евроклир Банк С. А./Н.В.). Сумма исковых требований — 18 172 971 903 836 руб. — говорится в сообщении.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что распоряжение суверенными активами РФ без ее согласия является противоправным действием. Как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства, по ее мнению, это представляет собой грубое попрание основ международного права.

Кроме того, представитель Европейской комиссии Балаш Уйвари на брифинге заявил, что активы России следует изъять в связи со «сложной экономической ситуацией» в европейских странах. По его словам, кризис на Украине нанес им значительный ущерб.