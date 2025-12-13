Захарова поставила Запад на место в вопросе распоряжения активами России Захарова сочла противоправным распоряжение активами России без ее согласия

Распоряжение российскими суверенными активами без согласия РФ можно расценивать как противоправный акт, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте ведомства, речь идет о грубом нарушении нормы международного права.

Распоряжение без согласия Российской Федерации нашими суверенными активами – будь то бессрочная блокировка, изъятие, попытка представить их де-факто конфискацию как некий «репарационный кредит» – представляет собой абсолютно противоправный акт, грубо нарушающий нормы международного права, — отметила она.

Дипломат обратила внимание, что курс Брюсселя на нанесение ущерба России любой ценой уже обернулся весьма плачевной экономической ситуацией в самом ЕС. Захарова пригрозила Европе зеркальными мерами.

Ранее британский журналист Джонни Миллер заявил, что Евросоюз, приняв решение о бессрочной заморозке российских активов, нанес удар в первую очередь по самому себе. По его мнению, в политике объединения наблюдались признаки саморазрушения.

Также глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что иск Центрального банка РФ против депозитария Euroclear следует рассматривать как призыв к европейцам задуматься о целесообразности своих планов по присвоению замороженных активов России. Он также высоко оценил шансы российской стороны на успех в судебном разбирательстве.