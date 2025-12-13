Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 17:13

Захарова поставила Запад на место в вопросе распоряжения активами России

Захарова сочла противоправным распоряжение активами России без ее согласия

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Распоряжение российскими суверенными активами без согласия РФ можно расценивать как противоправный акт, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте ведомства, речь идет о грубом нарушении нормы международного права.

Распоряжение без согласия Российской Федерации нашими суверенными активами – будь то бессрочная блокировка, изъятие, попытка представить их де-факто конфискацию как некий «репарационный кредит» – представляет собой абсолютно противоправный акт, грубо нарушающий нормы международного права, — отметила она.

Дипломат обратила внимание, что курс Брюсселя на нанесение ущерба России любой ценой уже обернулся весьма плачевной экономической ситуацией в самом ЕС. Захарова пригрозила Европе зеркальными мерами.

Ранее британский журналист Джонни Миллер заявил, что Евросоюз, приняв решение о бессрочной заморозке российских активов, нанес удар в первую очередь по самому себе. По его мнению, в политике объединения наблюдались признаки саморазрушения.

Также глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что иск Центрального банка РФ против депозитария Euroclear следует рассматривать как призыв к европейцам задуматься о целесообразности своих планов по присвоению замороженных активов России. Он также высоко оценил шансы российской стороны на успех в судебном разбирательстве.

