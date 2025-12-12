Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025

В Госдуме высказались о причинах ЦБ судиться с бельгийским Euroclear

Депутат Аксаков назвал иск ЦБ против Euroclear призывом к европейцам одуматься

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иск Центрального банка против депозитария Euroclear следует рассматривать как призыв к европейцам задуматься о целесообразности своих планов по присвоению замороженных активов РФ, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он высоко оценил шансы российской стороны на успех в судебном разбирательстве.

Прежде всего, надо отметить, что закон на стороне России. В принципе, я даже удивляюсь, что до сих пор мы не подали в суд на действия европейцев. РФ абсолютно правильно предпринимает судебные шаги для того, чтобы дать сигнал европейцам, отдельно Бельгии, чтобы они не делали непродуманные и незаконные шаги. Хотя, если честно, мне странно, что до сих пор мы не предъявили судебные иски в европейские судебные инстанции, потому что право на нашей стороне, и, естественно, его надо было использовать, — прокомментировал Аксаков.

Он подчеркнул, что в Бельгии, где хранятся основные российские активы, осознавали правоту России и не позволяли пользоваться замороженными средствами. Однако, по словам Аксакова, в последнее время риторика в Европе меняется, и даже бельгийцы начали сомневаться.

Ранее сообщалось, что Центральный банк России планирует подать иск против депозитария Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Это связано с финансовыми потерями, которые понес ЦБ. Сумма требований пока не разглашается.

