12 декабря 2025 в 10:37

Политолог объяснил, почему именно сейчас ЦБ подал иск к Euroclear

Политолог Минченко назвал иск ЦБ к Euroclear зеркальным ответом на подлости ЕС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Иск Центрального банка России к депозитарию Euroclear будет расцениваться как зеркальный ответ на подлые действия Европейского союза, заявил NEWS.ru политолог Евгений Минченко. По его словам, положительное решение суда даст ЦБ право изымать накопления бельгийских и европейских компаний.

Отметим, что ЦБ подал заявление в Арбитражный суд Москвы. Это сейчас такая технология. Получается, сначала выносится решение российских судов, а потом будут, по сути дела, это решение использовать как основание для изъятия уже зарубежных активов. То есть, если московский Арбитражный суд выносит решение в пользу Центробанка, затем на основе этого, если изымаются российские активы, они начинают изымать всю собственность бельгийских и европейских компаний. По сути, это предупреждение, что мы будем зеркально отвечать, — пояснил Минченко.

Ранее сообщалось, что Центральный банк планирует подать иск к депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Причиной обращения стали финансовые потери, которые понес ЦБ. Сумма требований пока не разглашается.

