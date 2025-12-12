ЦБ обратится в суд с иском против Euroclear

ЦБ хочет обратиться в Арбитражный суд Москвы с иском в отношении депозитария Euroclear, передает пресс-служба регулятора. Поводом стали нанесенные Центробанку убытки. Сумма требований не раскрывалась.
Ранее Центробанк принял решение обязать физические лица при открытии или пополнении счета указывать идентификационный номер налогоплательщика. По данным регулятора, соответствующее изменение затронет как новые, так и уже существующие счета. Меры направлены на борьбу с дропперами — лицами, которые используют свои банковские карты для проведения сомнительных операций.
До этого стало известно, что европейские страны из-за введенных против Москвы санкций закупают энергоносители заметно дороже тех, что покупали в России. Как заявил глава Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини, российские ресурсы были втрое дешевле.