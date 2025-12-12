Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
ЦБ обратится в суд с иском против Euroclear

ЦБ подаст иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании убытков с Euroclear

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
ЦБ хочет обратиться в Арбитражный суд Москвы с иском в отношении депозитария Euroclear, передает пресс-служба регулятора. Поводом стали нанесенные Центробанку убытки. Сумма требований не раскрывалась.

Банком России подается исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков, — сказано в сообщении.

Ранее Центробанк принял решение обязать физические лица при открытии или пополнении счета указывать идентификационный номер налогоплательщика. По данным регулятора, соответствующее изменение затронет как новые, так и уже существующие счета. Меры направлены на борьбу с дропперами — лицами, которые используют свои банковские карты для проведения сомнительных операций.

До этого стало известно, что европейские страны из-за введенных против Москвы санкций закупают энергоносители заметно дороже тех, что покупали в России. Как заявил глава Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини, российские ресурсы были втрое дешевле.

Центробанк РФ
иски
убытки
арбитражный суд
