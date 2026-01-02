Появились новые подробности смерти футболиста Мухамадиева РИА Новости: перед смертью у футболиста Мухамадиева были проблемы с дыханием

У бывшего футболиста московского «Спартака» Мухсина Мухамадиева перед смертью были проблемы с дыханием, рассказала РИА Новости его супруга. По словам женщины, точной даты похорон спортсмена пока нет.

Вечером у Мухсина возникли проблемы с дыханием и он ушел, — сказала женщина.

Вдова добавила, что перед смертью родственники отмечали Новый год в палате футболиста. Сейчас в Москву приезжают родные Мухамадиева, чтобы попрощаться с ним.

Мухамадиев родился 21 октября 1966 года в Душанбе. Его профессиональная карьера началась в 1985 году в местном клубе «Памир». После распада Советского Союза футболист продолжил карьеру в России, где выступал за ряд известных команд, включая московский «Локомотив», «Локомотив» из Нижнего Новгорода, а также столичные «Спартак» и «Торпедо».

