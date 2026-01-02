Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 13:54

Появились новые подробности смерти футболиста Мухамадиева

РИА Новости: перед смертью у футболиста Мухамадиева были проблемы с дыханием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

У бывшего футболиста московского «Спартака» Мухсина Мухамадиева перед смертью были проблемы с дыханием, рассказала РИА Новости его супруга. По словам женщины, точной даты похорон спортсмена пока нет.

Вечером у Мухсина возникли проблемы с дыханием и он ушел, — сказала женщина.

Вдова добавила, что перед смертью родственники отмечали Новый год в палате футболиста. Сейчас в Москву приезжают родные Мухамадиева, чтобы попрощаться с ним.

Мухамадиев родился 21 октября 1966 года в Душанбе. Его профессиональная карьера началась в 1985 году в местном клубе «Памир». После распада Советского Союза футболист продолжил карьеру в России, где выступал за ряд известных команд, включая московский «Локомотив», «Локомотив» из Нижнего Новгорода, а также столичные «Спартак» и «Торпедо».

Тем временем российский актер и режиссер Александр Скавыш ушел из жизни в возрасте 55 лет. Смерть была скоропостижной. Скавыш был известен зрителям по ряду работ в «Свободном театре» города Урая. На протяжении нескольких десятилетий он также воплощал образ Деда Мороза.

футболисты
смерти
футбол
спорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
А чек нужен? Можно ли вернуть подарок в магазин: раскрываем детали
В России сумели найти лазейку в новом утильсборе
Оставшихся без света жителей Кубани решили напоить чаем с горячими пирогами
Раскрыта ситуация с преступностью в России
Россиянам объяснили, как алкоголь «обманывает» их на морозе
Уголовное дело возбудили после обрушения крыши на складе Wildberries в Юрге
На Украине водителю микроавтобуса ТЦК выстрелили в лицо
Гагин объяснил, почему Зеленскому не нужен мир
Появились новые подробности смерти футболиста Мухамадиева
«Паскуды»: озверевший из-за русской музыки одесский депутат прогнал рабочих
В США нашли важное отличие новогодних выступлений Зеленского и Путина
МОК поставил точку в вопросе о российском флаге на ОИ-2026
Стало известно, может ли Долина выкупить квартиру у Лурье
Российские артиллеристы ударили по блиндажу и наблюдательным постам ВСУ
Гагин назвал причину атаки ВСУ по гостинице в Херсонской области
Отсиживающиеся в Германии украинцы могут оказаться на фронте
Овечкин заступился за партнера по команде и ввязался в драку
В США дали совет своим гражданам в России
МИД раскрыл список японских милитаристов XX века, лишенных реабилитации
Россияне стали реже пользоваться одним видом транспорта
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.