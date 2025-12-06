ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 13:25

«Невосполнимая утрата»: скоропостижно скончался лучший Дед Мороз России

В возрасте 55 лет умер лучший Дед Мороз России Скавыш

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Российский актер, режиссер, наставник и победитель Всероссийского съезда Дедов Морозов Александр Скавыш ушел из жизни, говорится в сообщении пресс-службы «Свободного театра». На момент смерти ему было 55 лет.

Саша! Наш Саша! Ты ушел… Невосполнимая утрата, незаменимый человек, артист, товарищ, партнер, друг, учитель. Часть жизни не только театра, каждого артиста, каждого спектакля. Ты останешься в нашей памяти навсегда!сказано в некрологе.

Знакомый Скавыша Вячеслава Казанцева уточнял, что смерть артиста была скоропостижной. По его словам, актер уснул и просто не проснулся.

Зрители помнят его по ряду работ в «Свободном театре» города Урая, среди которых «Жизнь прекрасна», «Трехгрошовая опера» и «Алые паруса». В ноябре прошли премьеры двух новых постановок с его участием — «Птица Сури» и «Капкан». Помимо этого, на протяжении нескольких десятилетий Скавыш воплощал образ Деда Мороза.

Ранее стало известно, что на 97-м году жизни скончался всемирно известный архитектор-деконструктивист, лауреат Притцкеровской премии Фрэнк Гери. Причиной смерти стало респираторное заболевание. Архитектор умер в собственном доме в калифорнийской Санта-Монике.

смерти
похороны
соболезнования
прощания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как выбрать хорошую красную икру
В США встали на защиту России после обвинений в планах атаковать НАТО
Начальника колонии арестовали за «дань» с сидельцев
В Польше завыла воздушная тревога из-за Украины
Военный эксперт раскрыл истинные планы Украины по Чернобыльской АЭС
Стало известно, удалось ли восстановить электроснабжение Запорожской АЭС
«Европейский диктат не нужен»: в Иране назвали сферы сотрудничества с РФ
Эксперты по лжи обратили внимание на заявление Долиной в шоу «Пусть говорят»
Гаджиев раскрыл значимость мирного договора между Баку и Ереваном
В России назвали «самоубийством европейской цивилизации» одно решение ЕС
Старые «грехи» Долиной: рассказывала о лечении рака кефиром, увела мужчину
Толпа освободила мобилизованных из автобуса и попала на видео
Сын Щербакова прокомментировал госпитализацию отца
Новая катастрофа? Саркофаг ЧАЭС больше не спасает от радиации: что будет
Украину накрыли веерные отключения электричества
«Разрухи много»: Херсонская область делает ставку на развитие двух отраслей
Спасатели вытащили из Волги тела пропавшей молодой пары
В Новопавловке объявился общительный румынский наемник ВСУ
«Газпром» призвал к ответу связанную с «Северным потоком» немецкую компанию
«Фото из чужой квартиры»: Скороход отреагировала на обвинения и обыски НАБУ
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.