«Невосполнимая утрата»: скоропостижно скончался лучший Дед Мороз России

Российский актер, режиссер, наставник и победитель Всероссийского съезда Дедов Морозов Александр Скавыш ушел из жизни, говорится в сообщении пресс-службы «Свободного театра». На момент смерти ему было 55 лет.

Саша! Наш Саша! Ты ушел… Невосполнимая утрата, незаменимый человек, артист, товарищ, партнер, друг, учитель. Часть жизни не только театра, каждого артиста, каждого спектакля. Ты останешься в нашей памяти навсегда! — сказано в некрологе.

Знакомый Скавыша Вячеслава Казанцева уточнял, что смерть артиста была скоропостижной. По его словам, актер уснул и просто не проснулся.

Зрители помнят его по ряду работ в «Свободном театре» города Урая, среди которых «Жизнь прекрасна», «Трехгрошовая опера» и «Алые паруса». В ноябре прошли премьеры двух новых постановок с его участием — «Птица Сури» и «Капкан». Помимо этого, на протяжении нескольких десятилетий Скавыш воплощал образ Деда Мороза.

