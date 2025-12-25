Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 19:10

Главный вор в законе пришел проститься с лидером ОПГ «Солнцевские»

«112»: авторитета Шакро Молодого заметили на похоронах лидера ОПГ «Солнцевские»

Захарий Калашов Захарий Калашов Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Криминального авторитета Захария Калашова, ранее считавшегося главным российским вором в законе по прозвищу Шакро Молодой, заметили на церемонии прощания с лидером ОПГ «Солнцевские» Виктором Авериным, пишет Telegram-канал «112». По его информации, он посетил похороны одного из основателей организованной преступной группы.

В публикации говорится, что у недавно освободившегося из колонии Шакро Молодого есть серьезные проблемы со здоровьем. Аверина похоронили на Пыхтинском кладбище в Новомосковском административном округе. Отпевание экс-главы ОПГ прошло в Соборе Святого Игоря Черниговского в Переделкино.

Ранее стало известно, что Аверин погиб в акватории подмосковного яхт-клуба «Адмирал». Согласно предварительной информации, лодка с ним на борту опрокинулась во время маневра на льду. На судне находились шесть человек: пятеро мужчин и одна женщина. Экс-глава ОПГ не смог выбраться из воды вместе с остальными. Для извлечения его тела к месту происшествия были вызваны водолазы.

Летом сообщалось, что Шакро Молодой публично продемонстрировал отсутствие доверия к своему бывшему заместителю Бадри Когуашвили (Кутаисскому). Последний ранее признавался главным вором в законе Москвы. Данное событие произошло на собрании, где присутствовали десятки криминальных авторитетов.

