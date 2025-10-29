Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 14:25

Последние секунды жизни вора в законе за решеткой попали на видео

Вор в законе Камо Московский умер в украинском СИЗО и попал на видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вор в законе Камо Московский умер в украинском СИЗО, информирует Telegram-канал «Прайм Крайм». Последние секунды жизни преступника в изоляторе попали на видео.

В ролике видно, как мужчина стоит у стола, после чего падает спиной на пол. Причина смерти пока не установлена. Вор в законе перебрался на Украину после срока в России, который отбыл в 2020 году.

Спустя год 59-летний Камо попал в черниговский пункт временного пребывания иностранцев. Здесь он оказался благодаря украинским полицейским. При этом Камо успел наладить криминальные связи и организовал бесперебойные поставки запрещенных веществ в миграционные центры.

Ранее защита криминального авторитета Шишкана (настоящее имя — Олег Медведев) попросила Верховный суд РФ отменить пожизненный приговор. Адвокат Елена Сенина сообщила, что мужчина отбывает наказание по уголовному делу об убийствах и занятии высшего положения в преступной иерархии.

Также против «тайного вора в законе» Алексея Иванова, известного в криминальных кругах как Леха Московский, завели уголовное дело. Ему вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии, за что он может получить до 15 лет колонии.

Украина
СИЗО
смерти
вор в законе
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петербургский театр не пропустил девушку-инвалида на вечернее шоу
В Госдуме уравняли подростков и инвалидов
В России создадут работающие на газе ЦОДы
Путин удивил скоростью запуска ядерного реактора в «Буревестнике»
HR-менеджер рассказала, как адаптироваться к работе с молодым начальником
Огромная собака разодрала лицо и откусила пальцы женщине
«Возможность будет»: Путин рассказал, о ком нужно позаботиться Киеву
Якубович рассказал правду о «романе» с коллегой на «Поле чудес»
Путин приехал в военный госпиталь с иконами-подарками от бойцов СВО
В Копейске увеличилось число жертв взрыва на предприятии
Представитель Газманова ответил на слухи о проблемах со здоровьем у артиста
Депутат оценил возможный запрет на платные места в вузах
Беспроигрышный вариант: салат с баклажанами и помидорами
Натравил ведьму на насильника: на Кубани мужчина мстит за свою сожительницу
Названо условие, при котором Усольцевых объявят в международный розыск
Биофизик раскрыл значение фаз сна для качественного отдыха
Под Магаданом горит Недоразумение
Танкер с российской нефтью совершил странный маневр на пути в Индию
РЖД поменяли правила покупки билетов в плацкарт онлайн
Омбудсмен оценил новые правила регулирования платных мест в вузах
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.