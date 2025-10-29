Последние секунды жизни вора в законе за решеткой попали на видео

Вор в законе Камо Московский умер в украинском СИЗО, информирует Telegram-канал «Прайм Крайм». Последние секунды жизни преступника в изоляторе попали на видео.
В ролике видно, как мужчина стоит у стола, после чего падает спиной на пол. Причина смерти пока не установлена. Вор в законе перебрался на Украину после срока в России, который отбыл в 2020 году.
Спустя год 59-летний Камо попал в черниговский пункт временного пребывания иностранцев. Здесь он оказался благодаря украинским полицейским. При этом Камо успел наладить криминальные связи и организовал бесперебойные поставки запрещенных веществ в миграционные центры.
Ранее защита криминального авторитета Шишкана (настоящее имя — Олег Медведев) попросила Верховный суд РФ отменить пожизненный приговор. Адвокат Елена Сенина сообщила, что мужчина отбывает наказание по уголовному делу об убийствах и занятии высшего положения в преступной иерархии.
Также против «тайного вора в законе» Алексея Иванова, известного в криминальных кругах как Леха Московский, завели уголовное дело. Ему вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии, за что он может получить до 15 лет колонии.