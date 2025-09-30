«Неучтенный» вор в законе может отправиться в тюрьму на 15 лет

В отношении «тайного вора в законе» Алексея Иванова, известного в криминальных кругах как Леха Московский, возбудили уголовное дело, передает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК). Если Иванов будет признан виновным, ему грозит от восьми до 15 лет колонии.

Информацию о возбуждении уголовного дела против криминального авторитета подтвердил журналистам адвокат подозреваемого Алексей Скворцов. 53-летний Алексей Иванов, прозванный прессой «тайным вором в законе», был задержан полицией в Москве в мае 2025 года. До этого времени силовые ведомства не подозревали о существовании «неучтенного» вора в законе, который действовал в Москве и Нижегородской области.

