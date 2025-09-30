Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 10:53

«Неучтенный» вор в законе может отправиться в тюрьму на 15 лет

Суд вынес обвинения задержанному в Москве вору в законе Алексею Иванову

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

В отношении «тайного вора в законе» Алексея Иванова, известного в криминальных кругах как Леха Московский, возбудили уголовное дело, передает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК). Если Иванов будет признан виновным, ему грозит от восьми до 15 лет колонии.

Информацию о возбуждении уголовного дела против криминального авторитета подтвердил журналистам адвокат подозреваемого Алексей Скворцов. 53-летний Алексей Иванов, прозванный прессой «тайным вором в законе», был задержан полицией в Москве в мае 2025 года. До этого времени силовые ведомства не подозревали о существовании «неучтенного» вора в законе, который действовал в Москве и Нижегородской области.

Ранее правоохранителям стало известно местонахождение одного из самых жестоких и влиятельных российских криминальных авторитетов. Николай Емельянов, известный как Емеля, уже длительное время скрывается в Болгарии под чужим именем. По версии следствия, он и его банда могли быть причастны к убийствам 74 человек в Брянской, Смоленской и Калужской областях.

