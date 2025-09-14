Раскрыто местонахождение самого жестокого криминального авторитета России

Самый жестокий и влиятельный криминальный авторитет России Николай Емельянов, известный как Емеля, длительное время скрывается в Болгарии, передает Lenta.ru. По версии следствия, его банда может быть причастна к убийствам 74 человек в Брянской, Смоленской и Калужской областях.

Емеля, по информации источника, создал в родном Брянске разветвленное преступное сообщество, которое контролировало автобизнес, сферу ритуальных услуг, торговлю наркотиками и проституцию, а его позиции укрепило убийство вора в законе Бориса Петрушина по прозвищу Барыга. Емеля без сожаления устранял соперников и несогласных, называя себя «ночным губернатором Брянска», сказано в публикации.

63-летний криминальный авторитет до сих пор числится в розыске. В результате масштабных оперативных мероприятий российским силовикам удалось выяснить, что Емельянов обосновался в Болгарии. Он проживает в отеле, который принадлежит брянскому олигарху, фактически находящемуся под полным влиянием бандита, сказано в сообщении. Преступник обзавелся поддельными документами на чужое имя и даже изменил внешность с помощью пластической хирургии.

При этом даже сейчас он регулярно получает деньги с родины, и там его до сих пор боятся, — сообщил источник в правоохранительных органах.

