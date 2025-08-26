В российском регионе задержали «смотрящих за городом» В Иркутске задержали главарей ОПГ и их ближайшее окружение

В Иркутске силовики задержали лидеров организованного преступного сообщества, пишет Lenta.ru. Среди задержанных оказались «смотрящие по городу» и их окружение. Сообщается, что региональные силовые структуры в течение двух недель готовили операцию.

В результате были задержаны восемь человек. В жилищах подозреваемых прошли обыски. Как пояснили в правоохранительных органах, речь идет о продолжении зачистки бизнеса от криминала. Осенью прошлого года под стражу уже были взяты несколько криминальных авторитетов, включая смотрящего за городом Тулуном.

Ранее верховный суд Республики Коми приговорил к пожизненному сроку Юрия Пичугина, руководившего ОПГ «Пичугинская». Наказание он будет отбывать в колонии особого режима. Также ему назначен штраф 3 млн рублей. Пожизненное заключение получил и другой участник группировки Хадис Азизов. По данным следствия, за Пичугиным числятся несколько заказных убийств, в том числе расправа над братом криминального конкурента и убийство бывшего главы УФСИН по Омской области.