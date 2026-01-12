«Только для кухарок»: ветеран ЦСКА раскритиковал ушедшего в «Зенит» Дивеева

Покинувший московский ЦСКА российский защитник Игорь Дивеев обладает малым количеством умений, заявил NEWS.ru ветеран армейцев Владимир Пономарев. Он отметил, что в обмене с участием аргентинского нападающего Лусиано Гонду выиграли именно красно-синие.

Кто выиграл от обмена? Конечно, ЦСКА. Армейцам не хватает нападающих. Мучаются, несколько лет уже подобрать не могут. Гонду — хорошее приобретение. Дивеев, конечно, неплохой защитник, но что он может в обороне? Только верховые мячи снять? Конечно, он любит подключаться [в атаку] и бить головой. Может, забьет гол. Это для кухарок. Его основная работа — в обороне внизу мячи отбирать, а он не умеет. На опережение не играет, стартовой и дистанционной скорости нет. Что-то может за счет роста и игры головой. Еще и подвержен травмам — тоже важно. Сколько он отыграет в таком режиме? — заявил Пономарев.

Ранее сообщалось, что 26-летний Дивеев перешел в «Зенит». До этого он представлял ЦСКА с 2019 года, тогда же выиграл Кубок России и один раз одержал победу в Суперкубке страны. Соглашение с петербургским клубом продлится до конца сезона-2028/29.

24-летний Гонду присоединился к «Зениту» в августе 2024 года из аргентинского клуба «Архентинос Хуниорс». В текущем сезоне спортсмен провел за петербургскую команду 22 матча во всех турнирах, отметившись двумя забитыми голами.