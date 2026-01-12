Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 13:10

Захарова объяснила, почему британских политиков тянет в Киев

Захарова: британских чиновников тянет в Киев, как злодеев на место преступления

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Британских политиков тянет в Киев, «как злодеев на место их преступления», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с KP.RU. Такое сравнение она привела, комментируя новость о министре обороны Великобритании Джоне Хили, который застрял на поезде в украинской столице.

Британских политиков тянет в Киев, как злодеев на место их преступления. <...> Ничего ему (Хили. — NEWS.ru) уже не поможет, кроме чистосердечного раскаяния и смиренного покаяния, — сказала она.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что британского министра обороны, позволившего себе заявить о желании похитить президента России Владимира Путина, следует объявить в международный розыск. По словам парламентария, Хили «для удовлетворения своих никчемных политических амбиций» решил привлечь к себе внимание за счет российского лидера.

Военный аналитик Александр Меркурис заметил, что неосторожное заявление чиновника может дорого обойтись британским наемникам на Украине. Как отметил эксперт, такая риторика делает их приоритетной целью для российской армии.

Мария Захарова
Киев
политики
Великобритания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Системы ПВО сбили за сутки 52 БПЛА ВСУ
Названы страны, в которых Трамп не пойдет на свержение режима
Налет на Крым, убийство 130 гражданских, теракт: ВСУ атакуют РФ 12 января
Бойцы ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS
Военэксперт раскрыл, где ВСУ может ждать очередной котел к началу весны
«Под контролем»: МИД Ирана о протестах
«Факты тоже имеют значение»: посол Дании преподал США урок истории
Россия побила рекорд по объему подписанных контрактов на военные поставки
Стало известно, сколько китайцев учатся в России
Минниханов подписал указ о новом министре экологии Татарстана
Путин потребовал «вычистить» фактор второй смены в ОПК
Трамп задумался об атаке Ирана «секретным кибероружием»
Финляндия освободила грузовое судно с россиянами на борту
Под Новосибирском ищут пропавшего 14-летнего школьника
Мантуров раскрыл, когда новые образцы военной техники появятся в зоне СВО
Названы категории россиян, которым стоит оформить ипотеку до 1 февраля
Французского депутата нашли на улице с ранением
«Ангара-А5» вывела спутник для Минобороны на геостационарную орбиту
Вратарь ПСЖ заподозрил бывшую жену в мошенничестве
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.