Захарова объяснила, почему британских политиков тянет в Киев Захарова: британских чиновников тянет в Киев, как злодеев на место преступления

Британских политиков тянет в Киев, «как злодеев на место их преступления», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с KP.RU. Такое сравнение она привела, комментируя новость о министре обороны Великобритании Джоне Хили, который застрял на поезде в украинской столице.

Британских политиков тянет в Киев, как злодеев на место их преступления. <...> Ничего ему (Хили. — NEWS.ru) уже не поможет, кроме чистосердечного раскаяния и смиренного покаяния, — сказала она.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что британского министра обороны, позволившего себе заявить о желании похитить президента России Владимира Путина, следует объявить в международный розыск. По словам парламентария, Хили «для удовлетворения своих никчемных политических амбиций» решил привлечь к себе внимание за счет российского лидера.

Военный аналитик Александр Меркурис заметил, что неосторожное заявление чиновника может дорого обойтись британским наемникам на Украине. Как отметил эксперт, такая риторика делает их приоритетной целью для российской армии.