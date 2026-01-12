«Могут стать целью»: в Британии раскрыли последствия слов Хили о Путине Меркурис: слова Хили о Путине могут дорого обойтись британским наемникам

Слова министра обороны Великобритании Джона Хили о желании «похитить» президента России Владимира Путина могут дорого обойтись британским наемникам на Украине, высказал мнение военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. По его словам, такая риторика делает их приоритетной целью для российской армии.

Россияне уже не раз продемонстрировали, что способны атаковать различные военные объекты, не причиняя вреда гражданскому населению. Просто имейте в виду, что после таких слов у них явно прибавится целей. Не завидую британским наемникам. Они могут стать приоритетной целью, — сказал он.

По мнению Меркуриса, Хили не учел, к каким последствиям могут привести его слова. Подобные заявления не только обостряют конфликт, но и ставят под удар безопасность всей Великобритании и Евросоюза, считает он.

В ходе визита в Киев 9 января Хили отметил, что хотел бы похитить президента РФ Владимира Путина по аналогии с похищением Николаса Мадуро в Венесуэле. Такое заявление он сделал в ответ на вопрос украинского журналиста в ходе осмотра последствий воздушного комбинированного удара ВС РФ.