В Госдуме призвали объявить в розыск министра обороны Британии Шеремет предложил объявить в Хили международный розыск после слов про Путина

Министра обороны Великобритании Джона Хили, позволившего себе заявить о желании похитить президента России Владимира Путина, следует объявить в международный розыск, отметил депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости. По словам парламентария, Хили «для удовлетворения своих никчемных политических амбиций» решил привлечь к себе внимание за счет российского лидера.

Считаю, что данный британский деятель для профилактики должен быть подан в международный розыск и заочно осужден, — сказал он.

В ходе визита в Киев 9 января Хили заявил, что хотел бы похитить президента РФ по аналогии с похищением венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Так он ответил на вопрос украинского журналиста в ходе осмотра последствий воздушного комбинированного удара ВС РФ.

Ранее сообщалось, что британский министр обороны оказался в опасной близости от места удара российской ракеты «Орешник» во время своей поездки на Украину. Инцидент произошел под Львовом, когда поезд высокопоставленного чиновника был вынужден экстренно остановиться из-за ракетной угрозы. Как утверждают источники в окружении министра, Хили «чуть не попал в беду».