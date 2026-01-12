Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 12:54

Чистоплотный вор пытался вынести из магазина восемь шампуней и скрабы

Росгвардейцы пресекли кражу бытовой химии на 30 тыс. рублей в Подмосковье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Молодой человек пытался украсть восемь шампуней, пять скрабов и целый ряд других средств по уходу в магазине на Ярославском шоссе в Подмосковье, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Росгвардии. На выходе из торговой точки 24-летний житель Королева был задержан сотрудниками Пушкинского отдела вневедомственной охраны. Ущерб мог составить почти 30 тыс. рублей.

Также двое мужчин попытались ограбить пенсионерку в подмосковной деревне Петрушино. Злоумышленники влезли в дом под покровом ночи, в одной из комнат они столкнулись с 68-летней хозяйкой дома. Вместо того чтобы сбежать, один из налетчиков достал нож и несколько раз ударил пожилую женщину, требуя выдать все накопления.

Ранее в Таиланде грабитель погиб при попытке побега из дома, который он обворовал в округе Бангпаконг. Услышав странный шум, владелица жилища с дочерью и внучкой вызвала полицейских, после чего внизу послышался звон разбитого стекла. Стражи порядка обнаружили в таунхаусе следы проникновения, беспорядок, пятна крови и осколки. В 300 метрах от здания они нашли серьезно раненного мужчину с глубокими порезами, которого спасти не удалось.

шампуни
Подмосковье
скрабы
кражи
Росгвардия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Налет на Крым, убийство 130 гражданских, теракт: ВСУ атакуют РФ 12 января
Бойцы ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS
Военэксперт раскрыл, где ВСУ может ждать очередной котел к началу весны
«Под контролем»: МИД Ирана о протестах
«Факты тоже имеют значение»: посол Дании преподал США урок истории
Россия побила рекорд по объему подписанных контрактов на военные поставки
Стало известно, сколько китайцев учатся в России
Минниханов подписал указ о новом министре экологии Татарстана
Путин потребовал «вычистить» фактор второй смены в ОПК
Трамп задумался об атаке Ирана «секретным кибероружием»
Финляндия освободила грузовое судно с россиянами на борту
Под Новосибирском ищут пропавшего 14-летнего школьника
Мантуров раскрыл, когда новые образцы военной техники появятся в зоне СВО
Названы категории россиян, которым стоит оформить ипотеку до 1 февраля
Французского депутата нашли на улице с ранением
«Ангара-А5» вывела спутник для Минобороны на геостационарную орбиту
Вратарь ПСЖ заподозрил бывшую жену в мошенничестве
В Белоруссии забили тревогу из-за милитаризации по периметру страны
Военэксперт ответил, какой город Россия может освободить к началу весны
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.