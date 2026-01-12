Чистоплотный вор пытался вынести из магазина восемь шампуней и скрабы

Молодой человек пытался украсть восемь шампуней, пять скрабов и целый ряд других средств по уходу в магазине на Ярославском шоссе в Подмосковье, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Росгвардии. На выходе из торговой точки 24-летний житель Королева был задержан сотрудниками Пушкинского отдела вневедомственной охраны. Ущерб мог составить почти 30 тыс. рублей.

Также двое мужчин попытались ограбить пенсионерку в подмосковной деревне Петрушино. Злоумышленники влезли в дом под покровом ночи, в одной из комнат они столкнулись с 68-летней хозяйкой дома. Вместо того чтобы сбежать, один из налетчиков достал нож и несколько раз ударил пожилую женщину, требуя выдать все накопления.

Ранее в Таиланде грабитель погиб при попытке побега из дома, который он обворовал в округе Бангпаконг. Услышав странный шум, владелица жилища с дочерью и внучкой вызвала полицейских, после чего внизу послышался звон разбитого стекла. Стражи порядка обнаружили в таунхаусе следы проникновения, беспорядок, пятна крови и осколки. В 300 метрах от здания они нашли серьезно раненного мужчину с глубокими порезами, которого спасти не удалось.