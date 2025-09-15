Кожа как у модели? Легко! Делаем скраб из кофе для мгновенного результата

Очищение кожи в домашних условиях может быть не только эффективным, но и ароматным. Кофейный скраб — простое средство для мягкого пилинга и улучшения тонуса кожи, которое можно приготовить за пару минут.

Смешиваются 2 ст. л. молотого кофе, 1 ст. л. кокосового или оливкового масла и 1 ч. л. сахара. Масса наносится на влажную кожу тела, аккуратно массируется круговыми движениями, затем смывается тёплой водой. Такой скраб улучшает циркуляцию крови, борется с ороговевшими частицами и делает кожу заметно мягче. Использовать 1–2 раза в неделю.

Домашний кофейный скраб подходит большинству типов кожи и легко адаптируется под индивидуальные предпочтения.

