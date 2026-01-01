Новогодние праздники — время радости, веселья и встреч с близкими. Однако у многих в эти дни сбивается привычный режим: поздние застолья, недосып и стрессы отражаются на лице, особенно на деликатной коже вокруг глаз. Появляются отеки, мешки, синяки и темные круги — все те неприятные вещи, которые выдают усталость и прибавляют несколько лишних лет. Но красота и здоровье любят дисциплину, поэтому важно как можно скорее вернуться к регулярному уходу за собой, и зона век — не исключение.

Чтобы быстро привести в порядок кожу вокруг глаз, начните с простых, но эффективных шагов. Первым делом умойтесь прохладной водой или сделайте контрастное умывание: чередуйте холодную и теплую воду несколько раз — это поможет сузить сосуды и улучшить кровообращение. Затем примените холодные компрессы: приложите к векам охлажденные ложки, патчи из холодильника или кубики льда из травяного настоя ромашки или зеленого чая на 10–15 минут. Холод мгновенно уменьшает припухлость и освежает взгляд.

Следующий шаг — лимфодренажный массаж. Нанесите на область вокруг глаз легкий крем или масло и мягкими круговыми движениями массируйте кожу от внутреннего уголка глаза к внешнему, двигаясь по направлению лимфотока. Это поможет вывести лишнюю жидкость и уменьшить мешки. Можно использовать специальные роллеры или скребки гуаша для усиления эффекта. Для борьбы с синяками и темными кругами выбирайте кремы с кофеином, витамином С или гиалуроновой кислотой — эти компоненты осветляют кожу, укрепляют капилляры и стимулируют выработку коллагена.

Как убрать синяки и отеки с глаз после праздников: пошаговая инструкция Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы вернуть взгляду сияние и открытость, важно наладить режим сна и питания. Старайтесь спать не менее 7-8 часов на высокой подушке, чтобы жидкость не скапливалась в области век. Ограничьте соль в рационе, пейте достаточно воды в течение дня, но снижайте потребление жидкости вечером. Включите в меню больше свежих овощей, зелени и продуктов, богатых витаминами С, К и Е — они помогают коже восстанавливаться изнутри. Используйте увлажняющие кремы утром и вечером, нанося их легкими похлопывающими движениями, без растирания. Регулярность — главный секрет: когда вы снова начнете следить за собой системно, кожа ответит благодарностью, а взгляд вновь станет свежим и сияющим.

Если быстро привести в порядок кожу вокруг глаз не получается домашними методами, можно обратиться к косметологу. Профессиональные процедуры вроде биоревитализации, мезотерапии или плазмотерапии дают стойкий результат и помогают надолго забыть о синяках и отеках.

