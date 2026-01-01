Россиянам рассказали, как защитить кожу от зимних морозов

Правильно защитить кожу от сухости и шелушения зимой можно с помощью специального ухода и кремов с церамидами, объяснила «Радио 1» врач-дерматовенеролог Анастасия Разбежкина. По словам специалиста, зимний дискомфорт кожи напрямую связан с началом отопительного сезона и перепадами температуры, поэтому ключевое значение имеет как внешнее, так и внутреннее увлажнение.

Здесь используем кремы с церамидами, может быть, с декспантенолом. То есть то, что действительно больше питает, увлажняет именно кожу снаружи, — говорится в сообщении.

