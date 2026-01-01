Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 11:46

Россиянам рассказали, как защитить кожу от зимних морозов

Дерматовенеролог Разбежкина: церамиды помогут защитить кожу от холодов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Правильно защитить кожу от сухости и шелушения зимой можно с помощью специального ухода и кремов с церамидами, объяснила «Радио 1» врач-дерматовенеролог Анастасия Разбежкина. По словам специалиста, зимний дискомфорт кожи напрямую связан с началом отопительного сезона и перепадами температуры, поэтому ключевое значение имеет как внешнее, так и внутреннее увлажнение.

Здесь используем кремы с церамидами, может быть, с декспантенолом. То есть то, что действительно больше питает, увлажняет именно кожу снаружи, — говорится в сообщении.

Ранее косметолог Мадина Осман заявила, что горы грязной посуды, скапливающиеся во время новогодних праздников, лучше всего мыть, используя резиновые перчатки. По ее словам, это позволяет защитить кожный барьер от разрушительного воздействия воды и химических компонентов моющих средств.

Кроме того, кандидат биологических наук, руководитель научных коммуникаций Медико-генетического центра Екатерина Суркова рассказала, что такие гены, как TYR, OCA2 и SLC45A2, могут влиять на чувствительность кожных покровов к солнечному свету. По ее словам, генетические факторы определяют множество характеристик кожи человека.

врачи
кремация
холода
морозы
кожа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Симптом агонии»: Сальдо раскрыл, из-за чего Киев решился на удар по Хорлам
Стало известно, кто мог помочь ВСУ атаковать кафе в Херсонской области
«Ублюдки на Украине»: Захарова об атаке ВСУ на Хорлы в новогоднюю ночь
Появились кадры, как неадекват в Петербурге набросился на таксиста
Россиянам рассказали, как победить «диктатуру маркетинга»
Забудьте о похмелье! Этот рецепт супа вернет вас к жизни за 15 минут
Военэксперт предложил изменить формат СВО после атаки ВСУ на кафе
Россиянам рассказали, как защитить кожу от зимних морозов
Сальдо предположил, кто стоит за новогодним ударом ВСУ
Раскрыто число жертв взрыва на популярном горнолыжном курорте
Появились первые фото с места удара ВСУ по Хорлам
Хорлы остаются под угрозой после смертельной атаки ВСУ в новогоднюю ночь
Стало известно, откуда прилетели ударившие по херсонскому кафе БПЛА ВСУ
Диетолог объяснил сильную тягу к сладкому и жирному
В США оценили вероятность победы Зеленского на выборах
Мирошник назвал атаку ВСУ по Хорлам преднамеренным актом терроризма
Экономист раскрыл, как избежать блокировок при переводах самому себе
Захарова сравнила атаку ВСУ под Херсоном со сжиганием людей в Хатыни
Раскрыты детали смерти актрисы Малющевой перед Новым годом
Как убрать синяки и отеки с глаз после праздников: пошаговая инструкция
Дальше
Самое популярное
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина
Мир

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри
Общество

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.