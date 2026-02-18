В крематории Санкт-Петербурга опровергли слухи о повышении цен

В крематории Санкт-Петербурга опровергли информацию о повышении цен из-за роста стоимости тарифов ЖКХ, сообщает «МК в Питере». Некоторые источники сообщали, что цены на услуги крематориев выросли в среднем на 20 тыс. рублей.

Ничего не поменялось. Для подробной информации можете подойти к крематорию, — заявил один из сотрудников организации.

Сейчас на официальном сайте крематория указано, что стоимость погребения со стандартным гробом составляет 11 тыс. рублей. За срочную кремацию потребуется заплатить 23 тыс. рублей.

Ранее в СМИ появилась информация, что самый востребованный метод погребения в России — кремация — подорожал в среднем на 20 тыс. рублей из-за роста тарифов ЖКХ. Отмечалось, что на ситуацию повлиял дефицит запчастей для импортных печей и рост расходов на обязательные газоочистные системы.