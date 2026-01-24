В РПЦ ответили, разрешено ли отпевать кремированных

Отпевание при кремации не запрещено в Русской православной церкви, но традиционным остается захоронение в гробу, заявил секретарь Синодальной комиссии по биоэтике РПЦ протоиерей Александр Абрамов. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что в ряде ситуаций кремация — единственно возможный выбор.

Отпевать можно человека всегда. В 2015 году было принято решение Священного синода Русской церкви о христианском погребении усопших, и там нет абсолютного запрета на кремацию. Другое дело, что сейчас в ходу потребительское отношение: кремировать — это дешевле, — сказал Абрамов.

До этого представитель РПЦ Сергей Иванов заявил, что кремация не является традиционным способом погребения в православии. Священнослужитель добавил, что процедура допускается при условии уважительного отношения к усопшему.

