24 января 2026 в 09:24

В РПЦ ответили, разрешено ли отпевать кремированных

Протоиерей Абрамов: РПЦ не запрещает отпевание кремированных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Отпевание при кремации не запрещено в Русской православной церкви, но традиционным остается захоронение в гробу, заявил секретарь Синодальной комиссии по биоэтике РПЦ протоиерей Александр Абрамов. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что в ряде ситуаций кремация — единственно возможный выбор.

Отпевать можно человека всегда. В 2015 году было принято решение Священного синода Русской церкви о христианском погребении усопших, и там нет абсолютного запрета на кремацию. Другое дело, что сейчас в ходу потребительское отношение: кремировать — это дешевле, — сказал Абрамов.

До этого представитель РПЦ Сергей Иванов заявил, что кремация не является традиционным способом погребения в православии. Священнослужитель добавил, что процедура допускается при условии уважительного отношения к усопшему.

Ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов выразил мнение, что сокращение сроков абортов до девятой недели будет способствовать повышению рождаемости в России. Он выступает за то, чтобы частным организациям запретили проводить прерывание беременности.

РПЦ
общество
кремация
похороны
