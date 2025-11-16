В РПЦ рассказали, что становится с душой после кремации тела

Представитель Русской православной церкви Сергей Иванов заявил, что кремация не является традиционным способом погребения в православии, передал портал «Актуальные Новости». Священнослужитель добавил, что процедура допускается при условии уважительного отношения к усопшему.

Важно уважать память усопшего: прах после сжигания нужно предать земле или разместить в колумбарии, но ни в коем случае не хранить дома, — отметил Иванов.

Он подчеркнул, что смерть — это не конец, а лишь переход. Душа в итоге предстает перед Богом, и ее ждет суд, основанный на поступках, совершенных при жизни, уточнил священнослужитель.

