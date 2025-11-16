Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 01:48

В РПЦ рассказали, что становится с душой после кремации тела

РПЦ: кремация допускается в православии в ряде случаев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Представитель Русской православной церкви Сергей Иванов заявил, что кремация не является традиционным способом погребения в православии, передал портал «Актуальные Новости». Священнослужитель добавил, что процедура допускается при условии уважительного отношения к усопшему.

Важно уважать память усопшего: прах после сжигания нужно предать земле или разместить в колумбарии, но ни в коем случае не хранить дома, — отметил Иванов.

Он подчеркнул, что смерть — это не конец, а лишь переход. Душа в итоге предстает перед Богом, и ее ждет суд, основанный на поступках, совершенных при жизни, уточнил священнослужитель.

Ранее рязанский епископ Скопинский и Шацкий Питирим (Творогов) рассказал, что сделавшие аборт женщины являются серийными убийцами. По его словам, они будут осуждены за этот грех, так же как и врачи, которые им помогали.

До этого председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда выразил мнение, что Русская православная церковь играет ключевую роль в поддержании духовных и культурных связей россиян с соотечественниками и православными общинами за рубежом в текущей политической ситуации. Он указал, что РПЦ всегда осуществляет связи «помимо и над» политическими границами.

РПЦ
кремация
погребения
усопшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шторм в Мурманской области унес в море два судна
Экономист назвал главный инструмент вложений в 2026 году
В Сумской области ликвидировали замполита роты ВСУ
Фидан раскрыл, на каком этапе сейчас конфликт на Украине
Фаза Луны сегодня, 16 ноября: избегаем конфликтов, отменяем рыбалку
Минерал-курьер: как предотвратить дефицит кальция, в какой еде больше всего
«Друг, любовница и жена в одном лице»: яркие фото супруги Овечкина с детьми
Атака на Волгоград ночью 16 ноября: дрон врезался в дом, жертвы, взрывы
В РПЦ рассказали, что становится с душой после кремации тела
Ярославский «Локомотив» потерпел крупное поражение в КХЛ
Многоквартирный дом полыхает в результате атаки ВСУ на Волгоград
SHOT сообщил, что серия взрывов прогремела в Новокуйбышевске
Душил, насиловал, топил в Волге: сын директора НИИ держал в страхе Балаково
Венесуэла запросила политическую помощь у Ирана
Стало известно о раненых мирных жителях при атаке ВСУ на Волгоград
Российский аэропорт перестал работать по обычному графику
Немцы начали терять терпение из-за канцлера ФРГ Мерца
Очевидцы сообщили, что украинский БПЛА ударил по жилому дому в Волгограде
«Бред»: Газманов прокомментировал слухи о своем здоровье
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 16 ноября 2025 года
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.